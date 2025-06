Pas de médaille pour les Suisses par équipe à l'épée

Pas de médaille pour les épéistes suisses lors de l'épreuve par équipe des Championnats d'Europe à Gênes. Les Helvètes ont échoué en quarts de finale face aux Italiens.

Ian Hauri, Lucas Malcotti et Alexis Bayard ont été battus de justesse par les régionaux de l'étape, vice-champions d'Europe l'an dernier à Bâle, sur le score de 40-37.

Après six des neuf premiers combats, la Suisse menait de quatre points. Mais les trois derniers duels ont été remportés par les Italiens, dont la conclusion entre Hauri et Andrea Santarelli, qui ont respectivement décroché le bronze en individuel aux Européens de Bâle et de Gênes.

La dernière chance de médaille pour la délégation suisse aura lieu jeudi lors de l'épreuve par équipe des épéistes féminines avec Pauline Brunner et les sœurs Angeline et Aurore Favre.

/ATS