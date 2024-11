Pas de retour gagnant pour Mike Tyson

Agé de 58 ans, Mike Tyson a été battu par le YouTuber devenu boxeur Jake Paul dans un combat aux allures d'exhibition vendredi Arlington. Il s'est incliné aux points.

Les juges ont rendu une décision unanime après les 8 rounds de 2 minutes. Mike Tyson, qui n'avait plus combattu chez les professionnels depuis 2005, et après un bon début de combat, a été assez largement dominé par son adversaire.

'C'est un tel honneur, Mike Tyson est une légende, le plus grand de l'histoire, il m'a inspiré. C'était très dur comme attendu', a salué Jake Paul. 'Je suis heureux, je n'ai rien à prouver à personne d'autre qu'à moi-même, j'ai été heureux de ce que j'ai pu faire', a commenté Mike Tyson pour sa part.

Mike Tyson, légende de la boxe plus jeune champion du monde des poids lourds en 1986, n'avait plus boxé chez les professionnels depuis juin 2005 et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Il avait dû repousser le combat initialement prévu contre Paul le 20 juillet, après avoir reçu un traitement médical le 26 mai à bord d'un avion en raison d'un ulcère.

De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave. Le combat, disputé devant plus de 72'000 spectateurs, a été adapté à cet effet, avec 8 reprises de 2 minutes (au lieu des 12 rounds de 3 minutes) et des gants légèrement plus épais.

