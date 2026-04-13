Patrick Fischer a falsifié un certificat Covid

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer s'est rendu au tournoi olympique de ...
Patrick Fischer a falsifié un certificat Covid

Patrick Fischer a falsifié un certificat Covid

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer s'est rendu au tournoi olympique de Pékin en 2022 avec un faux certificat de vaccination Covid. Il a été condamné en 2023 à titre individuel.

La Fédération suisse de hockey sur glace a diffusé un communiqué de presse ce lundi dans la soirée, soit plus de quatre ans après les faits, afin de préciser que ni l'instance ni Swiss Olympic n'avaient connaissance de cette fraude au moment des faits. Patrick Fischer a fait acte de contrition dans une vidéo où il a admis être 'entré en Chine en utilisant un certificat de vaccination non valide. J'ai tiré les leçons de cette erreur et j'en tirerai les conséquences pour mon comportement futur', a-t-il déclaré, tout en précisant avoir payé l'amende à laquelle il a été condamné.

Le coach, qui quittera son poste au terme du Mondial de hockey disputé à Zurich et à Fribourg (15-31 mai), ne souhaitait alors pas se vacciner et a ainsi 'commis une grave erreur', comme a admis Fischer. Le président de la Fédération Urs Kessler a indiqué 'prendre acte de la situation' tout en trouvant 'louable' que Patrick Fischer ait reconnu sa faute. Pour Kessler, l'affaire est désormais 'réglée' au niveau de la Fédération.

/ATS
 

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