Patrouille des Glaciers: un accord-cadre va assurer son avenir

La Confédération et l'Etat du Valais ont signé un contrat-cadre sur l'avenir de la Patrouille des Glaciers (PDG), dès son édition 2026 et jusqu'en 2034. Ce document restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2034.

Dans le but de pérenniser l'événement, le Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) et le Département fédéral de la défense (DDPS) avaient convenu, en 2022, de planifier l'organisation de la course de trois éditions en trois éditions La prochaine planification, pour les éditions postérieures à 2034, devrait être discuté d'ici fin 2031, indique l'Etat du Valais dans un communiqué diffusé mercredi.

Ce document fixe les lignes directrices des relations entre les partenaires de la PDG. L'Etat du Valais sera responsable de nommer le Conseil et le président de la Fondation Patrouille des Glaciers, d'assurer le secrétariat de la Fondation et de contrôler ses finances, ainsi que d'organiser la Patrouille des Jeunes.

Le DDPS gèrera l'organisation de la course, du départ à l'arrivée, ainsi que la sécurisation du parcours.

Enfin, la Fondation de la PDG sera, elle, chargée de gérer les relations avec les sponsors, les communes hôtes et les sous-traitants, ainsi que de faire en sorte que la Patrouille puisse s'autofinancer (fonds institutionnels, finances d'inscriptions, recettes publicitaires).

