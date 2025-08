Ponti en argent sur 100 pap', Grousset intouchable

Noè Ponti devra patienter avant de devenir champion du monde en grand bassin.

Mais le Tessinois de 24 ans s'est tout de même paré d'argent sur 100 m papillon samedi aux Mondiaux de Singapour, comme sur 50 m papillon lundi.

Auteur du meilleur temps des séries et des demi-finales dans sa discipline fétiche vendredi, Noè Ponti espérait bien offrir à la natation helvétique son premier or mondial dans un bassin de 50 mètres. Il doit déchanter, mais n'a strictement rien à se reprocher.

Comme lundi sur 50 pap', le Tessinois a été battu par plus fort que lui. Pourtant, il a mis une claque à son record de Suisse (50''16) en nageant en 49''83 dans cette finale. Mais Maxime Grousset a frappé encore plus fort: le Français a réalisé 49''62, soit le 4e meilleur temps de l'histoire (et un nouveau record d'Europe).

Noè Ponti est, lui, désormais le no 5 de la hiérarchie historique de la discipline grâce à ces 49''83. A titre de comparaison, Michael Phelps avait nagé en 49''82 pour se parer d'or lors des championnats du monde 2009, alors que les combinaisons en polyuréthane étaient encore de rigueur.

Médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021 et vice-champion d'Europe 2022 du 100 m papillon en grand bassin, Noè Ponti est le premier Helvète à décrocher deux médailles dans le même championnat du monde. De quoi effacer ses désillusions des JO de Paris 2024, où il avait échoué au 4e rang sur 100 m papillon (à 0''10 du bronze) et au 5e sur 200 pap'.

/ATS