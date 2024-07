Ponti vise deux finales, et plus si affinités

Les JO de Paris ont démarré de la pire des manières pour la natation suisse. Son leader Noè Ponti aura l'occasion dès mardi de la replacer sur la bonne vague, lors des séries du 200 m papillon.

'Mon but est d'atteindre deux finales ici', sur 200 et donc sur 100 m papillon (séries le 2 août), souligne le surprenant médaillé de bronze du 100 m papillon des Jeux de Tokyo 2021, qui s'est confié aux médias la semaine dernière.

'Ma discipline forte jusqu'ici, c'est évidemment le 100 m papillon. Mais j'ai les moyens de réussir quelque chose également sur 200 m à Paris', assure le Tessinois, no 2 de la saison sur 100 (50''16) et no 8 sur 200 (1'54''59).

En finale, tout est possible

Son discours n'a pas changé au fil des ans, malgré (ou grâce à ?) son expérience. 'On le sait tous, le plus dur, c'est souvent de passer le cap des demi-finales. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut se permettre de penser à la finale', souffle-t-il.

'Si tu es en finale, tu as ta chance. Si je me qualifie pour une finale, tout sera possible', poursuit le vice-champion d'Europe 2022 du 100 m papillon en grand bassin, qui n'a pas pu défendre ses chances lors des récents Européens en raison d'une gastro-entérite.

Contraint de déclarer forfait pour les demi-finales du 100 m papillon à Belgrade le 19 juin, Noè Ponti a cependant rapidement retrouvé la forme. 'J'étais très mal ce jour-là. J'avais zéro énergie, et j'avais beaucoup vomi', raconte-t-il.

'Mais j'allais déjà mieux le samedi suivant, et j'ai alors pu recommencer l'entraînement. Ce n'était pas un week-end agréable, mais les dernières semaines ont en revanche été excellentes pour moi', assure le Tessinois de 23 ans.

Ponti espère d'ailleurs être au sommet de son art dans La Défense Arena, lui qui a signé un temps-canon de 50''16 sur 100 m papillon en avril déjà, aux championnats de Suisse à Uster. 'J'étais en bonne forme, et j'étais calme sur le plan mental. On a travaillé dur, et je devrais donc être plus rapide ici', glisse-t-il.

Plus de pression

'Mais je n'étais pas au sommet de ma forme. Je peux faire mieux. J'étais peut-être à 70% de mes possibilités, et j'espère bien être à 100% ici', poursuit-il. Mais 'ce sont des Jeux olympiques, et la pression sera donc forcément bien plus grande' qu'aux championnats de Suisse en avril.

'Je devrais être bien plus rapide ici', répète-t-il. 'Surtout sur 200 m où je pense pouvoir retrancher quelques secondes à mon meilleur temps', lâche encore le Tessinois, qui aborde ces JO totalement rasé, lui qui ne s'était plus rasé les bras depuis les Mondiaux de Fukuoka en juillet 2023.

/ATS