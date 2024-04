Premiers départs de la Patroulle des glaciers annulés

Les premières courses de la Patrouille des Glaciers au départ de Zermatt et d'Arolla prévues mardi et mercredi sont annulées. Les organisateurs invoquent les conditions météo qui mettent en péril la sécurité des patrouilleurs et du personnel sur le parcours.

La situation météorologique et les dernières prévisions pour mardi soir, mercredi et jeudi, ainsi que les avis des spécialistes conduisent à annuler les courses Z1 et A1, indique la Patrouille des Glaciers dans un communiqué lundi soir. Il s'agit des courses prévues mardi et mercredi, au départ respectivement de Zermatt et d'Arolla pour rallier Verbier.

Une dégradation provenant du nord-ouest fait chuter les températures, avec jusqu’à -25° degrés ressentis au-dessus de 3000 mètres. Des rafales de vent sont prévues jusqu’à 50 km/h sur les crêtes et sommets, poursuit le communiqué. Malgré cela, à basse altitude, la neige mouillée ne pourra pas se consolider suffisamment pour le passage des patrouilles.

/ATS