Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton

Le sprinter américain Erriyon Knighton a été suspendu pour quatre ans, a annoncé vendredi le ...
Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton

Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

Le sprinter américain Erriyon Knighton a été suspendu pour quatre ans, a annoncé vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le doublé médaillé mondial sur 200 m a été contrôlé positif l'an dernier à une substance interdite.

Saisi par l'Agence mondiale antidopage et World Athletics, le TAS a invalidé la décision prise en juin 2024 par un tribunal d'arbitrage américain, qui avait blanchi l'athlète en accréditant la thèse de la contamination alimentaire.

Médaillé de bronze des Mondiaux 2022 puis d'argent des Mondiaux 2023, le sprinter de 21 ans avait été testé positif le 26 mars 2024 à l'épitrenbolone, un stéroïde anabolisant, lors d'un contrôle réalisé hors compétition.

Il avait été provisoirement suspendu du 12 avril au 19 juin 2024 - période déduite de sa sanction de quatre ans, précise le TAS -, avant d'invoquer avec succès une contamination involontaire en consommant de la viande de boeuf.

En chocolat à Paris

Grand espoir de l'athlétisme américain, Knighton avait pu disputer les JO de Paris, prenant la 4e place du 200 m, avant que le gendarme mondial de l'antidopage et World Athletics ne fassent appel en réclamant une suspension de quatre ans.

Après l'audience à Lausanne les 23 et 24 juin dernier, les arbitres du TAS ont estimé 'qu'il n'y avait aucune preuve' établissant que 'la queue de boeuf importée aux Etats-Unis serait susceptible de contenir des résidus de trenbolone au niveau requis' pour provoquer un contrôle positif, selon le communiqué de la juridiction.

Le sprinter, qui n'était pas parvenu à se qualifier pour les Mondiaux de Tokyo, est également 'disqualifié rétroactivement du 26 mars 2024 au 12 avril 2024', précise le TAS.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Conseil fédéral augmente les budgets 2025 et 2026 pour J+S

Le Conseil fédéral augmente les budgets 2025 et 2026 pour J+S

Autres sports    Actualisé le 12.09.2025 - 15:31

Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton

Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton

Autres sports    Actualisé le 12.09.2025 - 15:32

Joceline Wind aborde ses deuxièmes Mondiaux avec un nouveau statut

Joceline Wind aborde ses deuxièmes Mondiaux avec un nouveau statut

Autres sports    Actualisé le 12.09.2025 - 13:30

Annik Kälin et Simon Ehammer jouent sur deux tableaux

Annik Kälin et Simon Ehammer jouent sur deux tableaux

Autres sports    Actualisé le 12.09.2025 - 04:03

Articles les plus lus