Record de Suisse mais pas de finale pour le relais 4x100 4 nages

Les Suisses ne disputeront pas la finale du relais 4x100 4 nages dimanche aux Mondiaux en petit bassin de Budapest. Bollin, Droupy, Ponti et Mityukov ont toutefois battu le record de Suisse.

En séries, Thierry Bollin (dos), Louis Droupy (brasse), Noè Ponti (papillon) et Roman Mityukov (crawl) ont même explosé ce record qui datait de 2018 (Thierry Bollin, Yannick Käser, Nils Liess, Manuel Leuthard) en l'améliorant de plus de 8 secondes (3'24''74). Ils ont signé le 10e temps parmi les 27 nations engagées, à 86 centièmes de la 8e et dernière place qualificative pour la finale.

Thierry Bollin a par ailleurs aussi battu le record de Suisse sur son passage en 100 m dos. Avec un chrono de 49'84, il a amélioré de 26 centièmes son propre record datant de 2022.

Pas de finale pour Mityukov et Djakovic

En individuel, Roman Mityukov n'a pas réussi à rallier la finale sur le 200 m dos, sa distance de prédilection, après ses éliminations en 100 m dos et 100 m libre. Le Genevois de 24 ans, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris cet été, a signé le 20e temps des séries (1'52''87), à plus d'une seconde et demie de la finale.

Antonio Djakovic n'aura lui non plus pas été à la fête lors de ces joutes hongroises. Comme sur le 400 m libre, il a été éliminé dès les séries du 200 m libre, ne signant que le 33e temps global (1'45''03), à plus de deux secondes de son record de Suisse et du chrono nécessaire pour rallier la finale.

