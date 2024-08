Revanches à prendre pour les Etats-Unis sur 100 m

Les Etats-Unis n'ont plus gagné la finale olympique du 100 m depuis 2004 chez les hommes et 1996 chez les femmes. Ce week-end, Noah Lyles, Sha'Carri Richardson & Cie veulent réparer cette anomailie.

Championne du monde en titre, Richardson a annoncé la couleur vendredi en dominant sa série en 10''94, mais la puissante et flamboyante fusée texane a pu mesurer la qualité de l'opposition dans les autres séries.

Toujours aussi forte à 37 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée en 2008 et 2012 et flashée en 10''92 en séries vendredi, a les moyens de prolonger la domination jamaïcaine aux JO, qui dure depuis 16 ans. Et de reprendre ainsi le flambeau après la défection de la double tenante du titre, sa compatriote Elaine Thompson-Herah, blessée.

Mais gare à Julien Alfred de Sainte-Lucie (10''95 en séries) et au défi africain représenté par l'Ivoirienne Marie Josée Ta Lou, auteure du meilleur temps des séries (10''87) et qui peut devenir, samedi soir, la première Africaine couronnée sur la ligne droite. Quant à la Bernoise Mujinga Kambundji, elle aura besoin d'un exploit pour rééditer sa 6e place de Tokyo en 2021.

La dernière Américaine sacrée avait été Gail Devers en 1996.

La menace Thompson

L'Afrique aussi se profile de plus en plus chez les hommes (finale dimanche soir). Avec le Botswanais Letsile Tebogo, médaille d'argent aux Mondiaux 2023, le Kényan Ferdinand Omanyala (no 2 mondial cette année en 9''79) et les Sud-Africains Akani Simbele et Benjamin Richardson (9''86 tous les deux en 2024), le continent noir peut troubler les Amériques.

Les trois Américains Noah Lyles - qui vise le triplé 100, 200 et 4x100 m, voire encore le 4x400 m -, Kenneth Bednarek et le champion du monde 2022 Fred Kerley auront du fil à retordre. D'autant que la nouvelle pépite jamaïcaine Kishane Thompson, no 1 mondial 2024 en 9''77, et son compatriote Oblique Seville (9''82 cet été) veulent permettre à leur pays de reprendre la main sur le 100 m, après les années Usain Bolt auquel a succédé en 2021 l'Italien Marcell Jacobs, tenant du titre et toujours là.

Le dernier Américain couronné avait été Justin Gatlin en 2004.

/ATS