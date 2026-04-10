Rory McIlroy lance parfaitement sa quête de doublé au Masters

Après son succès historique en 2025, Rory McIlroy a parfaitement débuté le Masters 2026. Il ...
Rory McIlroy lance parfaitement sa quête de doublé au Masters

Rory McIlroy lance parfaitement sa quête de doublé au Masters

Photo: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert

Après son succès historique en 2025, Rory McIlroy a parfaitement débuté le Masters 2026. Il a pris la tête du tournoi dès le premier tour disputé jeudi à Augusta (Géorgie, Etats-Unis).

Le Nord-Irlandais, no 2 mondial, a rendu une carte de 67, cinq coups sous le par, et pointe au sommet du classement à égalité avec l'Américain Sam Burns. Le no 1 mondial Scottie Scheffler est sixième à trois coups. Trois birdies consécutifs entre les trous 13 et 15 ont propulsé McIlroy, auteur au total de six birdies et un bogey.

Le golfeur de 36 ans vise un rare doublé: seuls Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002) ont remporté deux fois d'affilée le tournoi le plus prestigieux du monde.

Après l'US Open (2011), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), McIlroy avait fini par enfiler l'an passé la célèbre veste verte afin de compléter sa collection de tournois majeurs, suivant une décennie de désillusions, qui avaient fini par former une malédiction.

/ATS
 

Actualités suivantes

Steve Guerdat bien parti en finale de la Coupe du monde

Steve Guerdat bien parti en finale de la Coupe du monde

Autres sports    Actualisé le 10.04.2026 - 05:32

Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Autres sports    Actualisé le 09.04.2026 - 21:53

Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Autres sports    Actualisé le 09.04.2026 - 21:29

McIlroy en quête d'un rare doublé, libéré de la pression

McIlroy en quête d'un rare doublé, libéré de la pression

Autres sports    Actualisé le 09.04.2026 - 05:03

Articles les plus lus

Retour d'un défi américain sur la Coupe de l'America

Retour d'un défi américain sur la Coupe de l'America

Autres sports    Actualisé le 08.04.2026 - 15:49

McIlroy en quête d'un rare doublé, libéré de la pression

McIlroy en quête d'un rare doublé, libéré de la pression

Autres sports    Actualisé le 09.04.2026 - 05:03

Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Autres sports    Actualisé le 09.04.2026 - 21:29

Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Les Suissesses se qualifient pour l'Euro

Autres sports    Actualisé le 09.04.2026 - 21:53

Audrey Gogniat enchaîne les coups durs

Audrey Gogniat enchaîne les coups durs

Autres sports    Actualisé le 08.04.2026 - 07:35

La Patrouille des Glaciers, c'est pour la semaine prochaine

La Patrouille des Glaciers, c'est pour la semaine prochaine

Autres sports    Actualisé le 08.04.2026 - 14:02

Le coup d'envoi de la Diamond League à Doha repoussé

Le coup d'envoi de la Diamond League à Doha repoussé

Autres sports    Actualisé le 08.04.2026 - 15:45

Retour d'un défi américain sur la Coupe de l'America

Retour d'un défi américain sur la Coupe de l'America

Autres sports    Actualisé le 08.04.2026 - 15:49