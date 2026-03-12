SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

Sion se rend au Letzigrund samedi pour affronter le FC Zurich pour la 30e journée de Super ...
SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Sion se rend au Letzigrund samedi pour affronter le FC Zurich pour la 30e journée de Super League (18h00). Les hommes de Didier Tholot ont l'occasion de garder les places européennes dans son viseur.

À quatre journées avant la scission du championnat en deux groupes, les Sédunois (5es, 42 points) sont en ballotage favorable dans la lutte au top 6, avec six points d'avance sur la 7e place. En cas de victoire sur les bords de la Limmat face à un adversaire qui reste sur trois défaites de rang, Sion peut garder le contact sur Bâle (4e, 46 points) et un top 4 synonyme de campagne européenne la saison prochaine. Après trois matches sans victoire, les Valaisans doivent réagir face au mal classé du FC Zurich (10e, 31 points).

Vainqueur 2-1 à Berne lors de sa précédente sortie, le solide leader Thoune (68 pts) accueille Grasshopper, 11e et avant-dernier du championnat à 18h00. Enfin, Lugano (3e, 49 unités) se rend à Saint-Gall (2e, 54 points) pour tenter d'effectuer un rapproché vers la 2e place (20h30).

/ATS
 

Actualités suivantes

Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 21:25

Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 18:55

Podium pour Fiva à Montafon

Podium pour Fiva à Montafon

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 15:37

Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 22:11

Articles les plus lus

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 15:33

Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 22:11

Podium pour Fiva à Montafon

Podium pour Fiva à Montafon

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 15:37

Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 18:55

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux en salle

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux en salle

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 14:51

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 15:33

Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Audrey Gogniat et Yannis Voisard sont les sportifs jurassiens 2025

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 22:11

Podium pour Fiva à Montafon

Podium pour Fiva à Montafon

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 15:37

Fanny Smith forfait pour Montafon

Fanny Smith forfait pour Montafon

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 11:27

Oksana Masters poursuit sa moisson

Oksana Masters poursuit sa moisson

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 11:41

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux en salle

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux en salle

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 14:51

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 15:33