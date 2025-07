Saillon: Loïc Meillard a traité la Vigne à Farinet

Triple médaillé lors des championnats du monde de ski alpin 2025, Loïc Meillard a traité la Vigne à Farinet mardi à Saillon (VS). Le Valaisan succède Alain Berset, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, invité à tailler la vigne en mars dernier.

'Cela me fait chaud au coeur de contribuer à cette tradition devenue culte en Valais et de rejoindre toutes ces personnes qui y ont déjà participé', a commenté le skieur d'Hérémence.

Loïc Meillard a été initié par un vigneron de Farinet à un geste viticole ancestral: le traitement biologique de la vigne au petit-lait. Ce geste s'effectue selon une méthode d'époque, soit en se servant d'un bouquet d'une plante herbacée vivace de la région, la Stipe pennée.

Le clin d'oeil des coprésidents

Le skieur a aussi été invité à déposer un bouquet de cette plante dans le canon du fusil de Farinet. Cette statue, intitulée 'Là où fleurit la paix' et imaginée par l'artiste chablaisien Raphy Buttet, a été inaugurée par Alain Berset en mars dernier.

'Boire du petit-lait, éprouver un sentiment de vive satisfaction: cette expression n'est plus vraiment utilisée, mais trouve, en parlant de Loïc Meillard, toute sa place', ont relevé les coprésidents des Amis de Farinet, Diane Thurre-Millius et Christian Thurre, cités dans un communiqué.

L'événement s'est notamment déroulé en présence du ministre des sports valaisan Stéphane Ganzer et de nombreux jeunes skieurs de Ski-Valais.

Loïc Meillard a connu un hiver exceptionnel ponctué par ses deux médailles d'or aux Mondiaux de Saalbach en slalom et combiné par équipes, couplées au bronze obtenu en géant. Le natif du canton de Neuchâtel a également brillé en Coupe du monde, où il a accumulé huit podiums dont trois victoires.

Tradition

Chaque année, des personnalités issues du monde artistique, politique ou encore sportif se déplacent sur les hauteurs du bourg médiéval de Saillon pour y travailler la plus petite vigne du monde, répondant ainsi à l'invitation des Amis de Farinet.

Parmi les quelque 300 personnalités qui ont taillé les ceps ou vendangé, on peut citer le dalaï-lama - le propriétaire des lieux -, les chanteurs Gilbert Becaud et Léo Ferré, l'acteur Roger Moore, le philanthrope Léonard Gianadda ou les footballeurs Michel Platini et Zinédine Zidane.

/ATS