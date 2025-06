Sakamoto, la triple championne du monde, arrêtera après les JO 2026

La triple championne du monde Kaori Sakamoto a annoncé vendredi qu'elle prendrait sa retraite après les Jeux olympiques d'hiver en février prochain à Milan-Cortina.

'Je pense qu'il vaut mieux que je coupe net plutôt que de continuer pendant encore deux ou trois ans', a déclaré la Japonaise de 25 ans.

'Je veux terminer chaque compétition sans avoir de regret, donc je veux continuer à chercher la perfection et même plus que jamais auparavant', a ajouté la double médaillée - argent par équipes et bronze en individuel - des JO de Pékin en 2022.

En mars dernier, Kaori Sakamoto a terminé deuxième des Championnats du monde de Boston, manquant l'occasion de devenir la première femme en 65 ans à remporter quatre titres mondiaux consécutifs, après ceux de 2022, 2023 et 2024. Les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 auront lieu du 6 au 22 février.

/ATS