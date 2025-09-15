Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse ...
Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse rejoindra les pistes de bob en tant que pousseuse d'Inola Blatty, comme l'a confirmé Swiss Sliding.

Blatty était également sprinteuse et coureuse de haies avant de se tourner vers le bob. La Lucernoise de 27 ans a participé à la Coupe d'Europe la saison dernière et a terminé 2e en bob à deux.

Dimanche, Kora avait révélé dans une interview à SRF qu'elle participerait à la saison de Coupe du monde de bob cet hiver. 'Mon objectif est de participer aux JO d'hiver. Je me réjouis de cette aventure, a déclaré la St-Galloise de 31 ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trois médailles d’or pour Bruno Quiquerez

Trois médailles d’or pour Bruno Quiquerez

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 10:14

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 08:33

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 04:03

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

Articles les plus lus

Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 19:27

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 04:03

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 08:33

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 15:47

Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 19:27

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 04:03

Hécatombe sur 1500 m: Ingebrigtsen et Habz sortis dès les séries

Hécatombe sur 1500 m: Ingebrigtsen et Habz sortis dès les séries

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 07:23

Crawford crée l'exploit face à Canelo

Crawford crée l'exploit face à Canelo

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 08:11

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 15:47

Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 19:27