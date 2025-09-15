Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse rejoindra les pistes de bob en tant que pousseuse d'Inola Blatty, comme l'a confirmé Swiss Sliding.

Blatty était également sprinteuse et coureuse de haies avant de se tourner vers le bob. La Lucernoise de 27 ans a participé à la Coupe d'Europe la saison dernière et a terminé 2e en bob à deux.

Dimanche, Kora avait révélé dans une interview à SRF qu'elle participerait à la saison de Coupe du monde de bob cet hiver. 'Mon objectif est de participer aux JO d'hiver. Je me réjouis de cette aventure, a déclaré la St-Galloise de 31 ans.

/ATS