Sarah Sjöström bat son record du monde du 50 m libre

Sarah Sjöström a amélioré son propre record du monde du 50 m libre en demi-finales des Mondiaux de Fukuoka.

Avec un temps de 23''61, la Suédoise de 29 ans fait six centièmes de mieux que sa précédente marque, alors même qu'elle venait de décrocher une médaille d'or sur 50 m papillon quelques minutes plus tôt.

La championne olympique du 100 m papillon à Rio en 2016 n'a pas attendu la finale pour lâcher les chevaux et battre son record du 50 m libre. Sarah Sjöström, également détentrice des records du monde sur 100 m libre, 50 m papillon et 100 m papillon, pose un peu plus son empreinte sur ces Mondiaux.

Quelques minutes avant d'améliorer son temps sur 50 m libre, elle s'était emparée de l'or planétaire pour la cinquième fois de sa carrière sur 50 m papillon. La Suédoise tentera d'aller chercher un deuxième sacre mondial sur 50 m libre dimanche.

/ATS