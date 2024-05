Schauffele prend le meilleur départ avec une carte record

Xander Schauffele a bouclé en tête le 1er tour du PGA Championship jeudi à Louisville pour la deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Il a rendu une carte de 62, record égalé dans un Majeur.

A -9 sur le parcours de Valhalla, dans le Kentucky, l'Américain devance de trois coups ses compatriotes Tony Finau, Sahith Theegala et Mark Hubbard (-6).

'C'est génial (...) Si on m'avait dit que je ferais -9, j'aurais pris. C'est un super début pour un grand tournoi', a apprécié Schauffele, qui a égalé le meilleur score de l'histoire dans un tour de Majeur et établi le nouveau record du PGA Championship.

Le Nord-Irlandais et no 2 mondial Rory McIlroy, l'un des favoris du tournoi, suit à quatre coups (-5), à la cinquième place. Le no 1 Scottie Scheffler, sacré à Augusta, pointe au 12e rang (-4), tout comme le tenant du titre Brooks Koepka. La légende Tiger Woods est bien loin du compte avec une carte de 72 (+1). Le 'Tigre' est relégué à la 85e place.

