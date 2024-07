Schurter, Flückiger et Stump visent le podium

Les chances de médaille seront nombreuses lundi aux JO de Paris dans le camp suisse.

Nino Schurter et Mathias Flückiger visent le podium en VTT, mais les places y seront chères. Autre temps fort helvétique de la journée, le tournoi de judo des moins de 73 kg, avec l'ambitieux Nils Stump.

La lutte s'annonce belle sur la Colline d'Elancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines dès 14h10. Une lutte interne peut-être, l'union sacrée semblant difficile à imaginer entre Nino Schurter et Mathias Flückiger. A Tokyo en 2021, Flückiger s'était paré d'argent, Schurter terminant pour sa part 'chocolat'.

Il y a évidemment suffisamment de place sur le podium pour le Bernois et pour le Grison, lequel vise une quatrième médaille olympique après le bronze de 2008, l'argent de 2012 et l'or de 2016. Mais le favori reste le tenant du titre Tom Pidcock. Et les Français Jordan Sarrou et Victor Koretzky ont les crocs.

En judo, Nils Stump est mûr pour un premier exploit olympique chez les moins de 73 kg, trois ans après avoir été sorti d'entrée à Tokyo. Le champion du monde 2023, qui s'est paré de bronze lors des Mondiaux 2024 alors qu'il revenait d'une blessure à une épaule, affrontera le Mongol Erdenebayar Batzaya en 16e de finale.

Autre chance de médaille, moins attendue celle-là: Audrey Gogniat cherchera à créer l'exploit en finale du concours à la carabine à 10 m. La Jurassienne a brillé lors des qualifications, qu'elle a conclues au 3e rang. Mais la pression sera forcément grande sur ses épaules lundi matin à Châteauroux.

Les beachvolleyeuses entrent en scène

L'équipe de Suisse de gymnastique abordera quant à elle sans pression la finale, pour laquelle elle s'est qualifiée en 7e position. Une médaille semble néanmoins inaccessible pour Matteo Giubellini (12e des qualifications en individuel) et ses partenaires.

Les ambitieuses beachvolleyeuses entreront elles en lice à l'ombre de la Tour Eiffel. Doubles championnes d'Europe, Tanja Hüberli et Nina Brunner se mesureront aux Espagnoles Daniela Alvararez/Tania Moreno, alors que le duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se frottera aux solides Lettones Tina Graudina/Anastasija Samoilova.

/ATS