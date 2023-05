Sourd aux huées, Brooks Koepka pointe en tête

Ni la pluie, ni les huées de spectateurs lui reprochant d'être devenu un membre du LIV Golf n'ont empêché Brooks Koepka de prendre les commandes du Championnat PGA, samedi à Rochester.

'J'adore New York. C'est toujours amusant ici. Comme je l'ai dit, si vous faites quelque chose de très bien, ils vont vous le faire savoir; et si vous faites quelque chose de très mauvais, ils vont vous le faire savoir aussi', a-t-il commenté après coup sans se risquer à évoquer le conflit entre la PGA et le circuit dissident qui fracture depuis l'an passé le monde feutré du golf.

L'Américain de 33 ans, en quête d'un cinquième titre du Grand Chelem et qui a déjà remporté cette épreuve en 2018 et 2019, a transformé ces huées en rugissements, avec de superbes coups au gré du parcours. 'J'aime quand les fans sont avec vous, qu'ils vous encouragent ou qu'ils vous donnent du fil à retordre si vous vous trompez. C'est la beauté de la chose. Je veux cette atmosphère', a-t-il dit.

Le mois passé, Brooks Koepka avait déjà pointé en tête du Masters d'Augusta après 54 coups, avant de s'effondrer lors du dernier tour au profit du no 1 mondial Jon Rahm finalement vainqueur. L'Espagnol ne lui jouera pas un mauvais tour cette fois, car il végète au 42e rang à douze longueurs (+6).

Scheffler manque le coche

Koepka a rendu une carte de 66, la meilleure du jour, grâce à cinq birdies à peine ombragés par un bogey. C'est sur un putt de plus de 13 mètres au no 17 qu'il a pris les commandes, totalisant -6. Le suivent à un coup, deux golfeurs à la recherche de leur premier Majeur: le Norvégien Victor Hovland et le Canadien Corey Conners.

En 4e position se trouve Bryson DeChambeau, à trois unités du leader. L'Américain, qui se trouve être le 'meilleur ennemi' de Koepka, a aussi hérité des huées puisqu'il fait également partie des 18 joueurs membres du LIV engagés dans l'épreuve. La mauvaise opération du jour a été faite par le no 2 mondial Scottie Scheffler, co-leader la veille et désormais 5e à quatre coups de Koepka.

