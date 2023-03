Soutien financier pour certaines grandes manifestations sportives

De grandes manifestations sportives doivent bénéficier d'une aide financière et la population doit être encouragée à faire du sport. Le National a largement accepté jeudi des crédits d'engagement de 72 millions de francs pour la période 2025-2029.

Sur cette somme, 18 millions doivent soutenir des mesures d’accompagnement visant à encourager le sport. Tous les partis ont vanté les mérites du sport, tour à tour facteur de cohésion dans la société, apportant sa contribution à la santé publique, ayant des retombées économiques dans les domaines du tourisme ou de la restauration ou encore permettant de véhiculer une image positive de la Suisse à l'étranger.

En outre, 29 millions seront mis à disposition des organisateurs des grandes manifestations se déroulant ponctuellement en Suisse. Les compétitions retenues sont le championnat du monde de biathlon 2025 à Lenzerheide (GR), le championnat du monde de ski freestyle et de snowboard 2025 à St-Moritz/Engadine (GR), le championnat du monde de mountain bike 2025 en Valais, le championnat du monde masculin de hockey sur glace 2026 à Zurich/Fribourg, le championnat du monde de ski alpin 2027 à Crans-Montana (VS) et les Special Olympics World Winter Games 2029 aux Grisons/Zurich.

La ministre des sports Viola Amherd a rappelé que les organisateurs doivent répondre à divers critères pour obtenir un soutien, comme une réutilisation durable des infrastructures, des mesures en faveur du sport populaire ou des actions visant à inclure les personnes en situation de handicap.

Soutenir le tennis féminin

Pour l'année 2023, la Chambre du peuple souhaite encore un million pour l'organisation des finales des Championnats du monde de tennis féminin par équipes (Billie Jean King Cup), à comptabiliser dans le supplément au budget. Pour compenser ce million, la commission voulait réduire l'enveloppe de cinq millions destinée à soutenir diverses manifestations.

Un montant de quatre millions laisse très peu de marge de manoeuvre, on risque de manquer de fonds, a pointé Lilian Studer (Centre/AG). L'enveloppe de cinq millions correspond à celles de ces dernières années, a abondé Mme Amherd. Elles ont été entendues par tous les partis sauf l'UDC et le PLR.

Evénements récurrents

Les députés ont aussi ajouté un montant de cinq millions par an pour de grandes manifestations récurrentes à rayonnement international, comme les courses annuelles de la Coupe du monde de ski à Adelboden, St-Moritz ou Wengen, ou à la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres.

Ces événements récurrents jouent un 'rôle déterminant' dans les disciplines concernées, dévoilent des talents et permettent de développer le savoir-faire en vue des manifestations ponctuelles, a énuméré Emmanuel Amoos (PS/VS). Plusieurs députés ont toutefois relevé la nécessité de durabilité.

Les organisateurs doivent veiller à ce que leur budget soit solide, a pointé Christian Wasserfallen (PLR/BE), citant les 'impayés importants' de la fête fédérale de lutte de Pratteln (BL) en 2022. Valentine Python (Vert-e-s/VD) s'est elle interrogée sur le bilan carbone et l'impact environnemental de ces manifestations récurrentes. Son parti s'est abstenu de voter sur ce crédit.

Au vote sur l'ensemble, seuls quelques élus de l'UDC étaient opposés. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

