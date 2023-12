Sports Awards: Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sacrés

Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sont les vainqueurs des Swiss Awards 2023. Le skieur est devenu pour la troisième fois de suite sportif suisse de l'année.

Pour sa part, la skieuse tessinoise a conquis le trophée pour la deuxième fois après 2016. Le ski alpin a donc recueilli tous les suffrages dimanche soir.

Odermatt (26 ans) a vécu une nouvelle saison exceptionnelle avec notamment deux titres de champion du monde (descente et super-G) et la victoire au général de la Coupe du monde, assortie d'un record de points. Dimanche, il a obtenu la majorité des suffrages devant le lutteur Samuel Giger et l'athlète Simon Ehammer. Odermatt est le premier à gagner trois fois de suite depuis le cycliste Tony Rominger (1992-1994).

Le ski rafle presque tout

Lara Gut-Behrami (32 ans) a elle aussi réussi une très belle saison. Elle a notamment gagné le petit globe du super-G pour la quatrième fois de sa longue carrière. Elle a été choisie devant la cycliste Marlen Reusser et l'athlète Ditaji Kambundji.

Le Bernois Thomas Stauffer (54 ans), chef de l'équipe masculine suisse de ski alpin, a été nommé entraîneur de l'année. Cela montre une fois encore la place primordiale occupée par le ski dans le paysage sportif helvétique. Il a notamment été préféré à Jan Cadieux, qui a mené Genève-Servette au titre de champion de Suisse en hockey sur glace.

Les joueuses de tennis suisses ont été désignées comme l'équipe de l'année, grâce à leur succès fin 2022 en finale de la Billie Jean King Cup, l'ex-FedCup. Un titre qu'elles n'ont pas pu défendre cette année, notamment en raison de l'absence de la meilleure joueuse, Belinda Bencic, qui attend un heureux évènement.

Akanji MVP

Vainqueur de la Ligue des champions, du championnat et de la Coupe d'Angleterre avec Manchester City, Manuel Akanji (28 ans) a pour sa part reçu le trophée du MVP. Il a devancé le hockeyeur Nico Hischier.

Quatre fois médaillée aux Mondiaux juniors de ski alpin, Stefanie Grob (19 ans) a reçu le prix du jeune talent de l'année. L'Appenzelloise a ainsi reçu un chèque de 12'000 francs.

L'inévitable Marcel Hug (37 ans) a pour sa part été désigné comme athlète paralympique de l'année. C'est la neuvième fois de sa carrière que l'athlète en fauteuil roulant a reçu cette récompense, et la troisième de suite.

/ATS