Suisse à 10 millions: le Conseil fédéral lance la campagne du non

Le conseiller fédéral Beat Jans, des représentants cantonaux et des partenaires sociaux, ont lancé lundi la campagne du gouvernement contre l'initiative de l'UDC 'Pas de Suisse à 10 millions!'. Ce texte remet en cause la voie bilatérale avec l'UE.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions! ', qui sera soumise au vote populaire le 14 juin, a rappelé le conseiller fédéral Beat Jans lundi devant la presse à Berne. Elle crée davantage d’incertitude en ces temps déjà compliqués, a-t-il poursuivi.

Des représentants de la conférence des gouvernements cantonaux et des partenaires sociaux ont prévenu que les entreprises, les hôpitaux, les EMS et d’autres établissements publics ne pourraient plus recruter du personnel dans l’UE/AELE sans formalités administratives en cas de besoin. La pénurie de personnel toucherait en premier lieu les régions rurales.

Le Conseil fédéral préconise de faire face aux défis de la croissance démographique avec des mesures ciblées.

/ATS