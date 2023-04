Summer McIntosh bat un nouveau record du monde

La jeune star canadienne de la natation Summer McIntosh (16 ans) a battu un nouveau record du monde samedi à Toronto.

Elle s'est approprié celui du 400 m 4 nages, cinq jours après avoir fait tomber celui du 400 m libre.

La double championne du monde 2022 - sur la distance et sur le 200 m papillon - a nagé le 400 m 4 nages en 4'25''87 lors des sélections canadiennes comptant pour les Mondiaux de Fukuoka (14-30 juillet). De quoi déchaîner le public venu voir le phénomène.

'C'est la première fois que j'ai vraiment entendu la foule pendant ma course. Et c'est incroyable d'avoir toute ma famille et mes amis dans les gradins pour m'encourager. Ça m'a vraiment aidé dans les 100 derniers mètres', a-t-elle réagi.

Summer McIntosh a amélioré de presque une demi-seconde, 49 centièmes exactement, l'ancien chrono de référence établi par la Hongroise Katinka Hosszu aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (4'26''36). Mardi, elle avait nagé le 400 m libre en 3'56''08 pour effacer une marque (3'56''40) établie par l'Australienne Ariarne Titmus en 22 mai 2022.

/ATS