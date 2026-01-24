Super League: Mené 2-0 à Saint-Gall, Servette s'impose 4-2

Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall lors de la 21e journée de Super League ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall lors de la 21e journée de Super League. Menés 2-0 après un quart d'heure, les Genevois ont renversé la table après le repos.

Saint-Gall a pris un départ idéal en marquant par Görtler (2e) et Stanic (15e). Mais les Brodeurs n'ont pas su enchaîner, laissant progressivement leurs adversaires prendre la direction du jeu. Guillemenot a signé un doublé (46e/80e pen) avant de servir Stevanovic pour le numéro trois (83e). Douline (92e) a ponctué la superbe seconde période des visiteurs, qui ont ainsi empoché trois points bienvenus dans l'optique de la lutte pour figurer dans le top 6.

Ce résultat fait aussi les affaires de Thoune, qui compte désormais sept points d'avance sur Lugano et neuf sur Saint-Gall, qui a toutefois un match en retard.

Shaqiri auteur d'un triplé

Au Letzigrund, le Klassiker a été très animé entre Zurich et Bâle, qui s'est imposé 4-3 après avoir été mené deux fois. Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dont la réussite décisive à la 94e, a peut-être sauvé la place de l'entraîneur Ludovic Magnin sur le banc rhénan.

Le FCZ a mené après des réussites de Phaëton (1re) et Keny (43e/pen), mais les Bâlois ont égalisé grâce à Shaqiri (11e/45e). Otele a ensuite donné l'avantage aux visiteurs (51e) avant que Reverson ne remette le FCZ à égalité (64e). Mais Bâle a eu le dernier mot.

/ATS
 

