Super League: pas de troisième succès de suite pour Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026. Lors de ...
Super League: pas de troisième succès de suite pour Lausanne-Sport

Super League: pas de troisième succès de suite pour Lausanne-Sport

Photo: KEYSTONE/JEAN-GUY PYTHON

Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026. Lors de la 21e journée de Super League, les Vaudois ont concédé le nul 1-1 à domicile contre Grasshopper.

Ces deux points égarés ne constituent pas une bonne opération dans l'optique de la lutte pour intégrer le top 6. Diakité avait mis le LS sur les bons rails, mais les hommes de Peter Zeidler ont été surpris par l'égalisation de Jensen (75e), dont l'efficacité s'avère précieuse pour l'avant-dernier du classement.

Lugano a pour sa part fêté un cinquième succès consécutif en championnat en dominant la lanterne rouge Winterthour 4-1 au Cornaredo. Tout était déjà presque dit à la pause après des buts inscrits par Grgic (14e), Behrens (42e) et Zanotti (44e).

Hunziker (67e) a certes réduit l'écart, mais les visiteurs n'ont pas pu éviter un nouveau revers. Ils ont même encore encaissé un but de Mahmoud (79e). Le spectre de la relégation se fait de plus en plus net pour 'Winti'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lena Häcki-Gross réalise sa meilleure performance de la saison

Lena Häcki-Gross réalise sa meilleure performance de la saison

Autres sports    Actualisé le 23.01.2026 - 20:09

La Suisse commence le tour principal de l'Euro par un match nul

La Suisse commence le tour principal de l'Euro par un match nul

Autres sports    Actualisé le 23.01.2026 - 19:52

Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 23.01.2026 - 14:05

Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Autres sports    Actualisé le 21.01.2026 - 18:06

Articles les plus lus

Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler

Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler

Autres sports    Actualisé le 21.01.2026 - 05:36

Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Autres sports    Actualisé le 21.01.2026 - 18:06

Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 23.01.2026 - 14:05

La Suisse commence le tour principal de l'Euro par un match nul

La Suisse commence le tour principal de l'Euro par un match nul

Autres sports    Actualisé le 23.01.2026 - 19:52

Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée

Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée

Autres sports    Actualisé le 20.01.2026 - 17:17

Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler

Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler

Autres sports    Actualisé le 21.01.2026 - 05:36

Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Autres sports    Actualisé le 21.01.2026 - 18:06

Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 23.01.2026 - 14:05

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

Autres sports    Actualisé le 20.01.2026 - 08:50

Le football américain veut se faire une place au soleil à Bienne

Le football américain veut se faire une place au soleil à Bienne

Autres sports    Actualisé le 20.01.2026 - 10:32

Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée

Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée

Autres sports    Actualisé le 20.01.2026 - 17:17

Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler

Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler

Autres sports    Actualisé le 21.01.2026 - 05:36