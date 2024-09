Sursis pour Alinghi

L'aventure d'Alinghi dans la 37e Coupe de l'America va encore durer. Le défi suisse a marqué son premier point face à Britannia en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone.

Mais la situation demeure très compliquée pour Alinghi, mené 4-1. Dans cette cinquième régate, ce sont les Anglais qui ont offert la victoire aux Helvètes en se loupant lors de leur troisième bord. Incapable de remonter sur leurs foils, l'équipe du quadruple champion olympique Ben Ainsle a vu le défi suisse la dépasser et s'envoler vers la victoire.

Seulement Alinghi a également connu des difficultés sur un plan d'eau avec très peu de vent. Dans leur dernier bord, Arnaud Psarofaghis et ses coéquipiers ont dû se battre à la recherche du moindre filet d'air. A tel point qu'à la fin de la régate, la question n'était plus de se battre face aux Britanniques mais bien face au chrono, puisqu'il fallait franchir la ligne dans le temps imparti de 45 minutes, sous peine de voir la manche annulée et reportée.

La sixième régate pourrait avoir lieu plus tard dans la journée, si les conditions de vent le permettent.

/ATS