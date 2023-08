Swiss Athletics sélectionne 31 athlètes, dont 7 Romands

Swiss Athletics a retenu 31 athlètes, parmi lesquels sept Romands (dont six femmes), pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août).

La liste pourrait toutefois encore s'allonger lorsque World Athletics actualisera ses classements par discipline dans les prochains jours.

La sélection helvétique sera emmenée par le médaillé de bronze du concours de la longueur des Mondiaux 2022 Simon Ehammer, qui a renoncé au décathlon en raison d'une inflammation à un biceps. Médaillé de bronze sur 200 m aux Mondiaux 2019, Mujinga Kambundji sera quant à elle en lice sur 100 m uniquement.

Cinq Romands sont assurés de prendre part au rendez-vous hongrois dans des épreuves individuelles: Julien Bonvin (400 m haies), Lore Hoffmann, Rachel Pellaud, Audrey Werro (toutes trois sur 800 m) et Joceline Wind (1500 m). Les Vaudoises Melissa Gutschmidt et Léonie Pointet font quant à elles partie des six candidates à une place dans le relais 4x100 m.

/ATS