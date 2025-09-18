Sydney McLaughlin-Levrone sacrée sur 400 m, sous les 48 secondes

L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a été sacrée championne du monde du 400 m jeudi à Tokyo en 47''78. Cela faisait 40 ans qu'une femme n'avait pas couru sous les 48 secondes.

Déjà double championne olympique (2021, 2024), championne du monde (2022) et détentrice du record du monde du 400 m haies (50''37), McLaughlin-Levrone étend sa domination sur le tour de piste en se rapprochant à moins de deux dixièmes du vieux et sulfureux record du monde de la discipline (47''60), détenu depuis 40 ans par l'Allemande Marita Koch, qui courait pour la RDA en pleine guerre froide.

Depuis ce record fou entouré de suspicions de dopage, aucune femme n'avait couru sous les 48 secondes au 400 m jusqu'à jeudi soir, où McLaughlin-Levrone a emmené avec elle la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino (47''98).

Kebinatshipi en or

Le Botswanais Busang Collen Kebinatshipi a remporté le 400 m masculin en 43''53, améliorant au passage la meilleure performance mondiale de la saison qu'il avait lui-même établie. En tête après le dernier virage, le Botswanais de 21 ans a fini fort, devançant le Trinidadien Jereem Richards (43''72) et son compatriote Bayapo Ndori (44''20).

En l'absence de l'Américain Quincy Hall, champion olympique, et du Britannique Matthew Hudson-Smith (vice-champion du monde et olympique), sorti en demi-finale, Kebinatshipi était le grand favori de cette finale, après avoir déjà explosé son record personnel en demi-finale.

Lyles frappe fort

Champion du monde en titre sur 200 m, Noah Lyles a impressionné lors des demi-finales en coupant la ligne en 19''51, à la veille de la grande finale vendredi. Parti pour une fois comme un boulet de canon, Lyles a été largement en tête toute la course et envoie un signal fort avant la finale.

'Je me suis surpris, surtout que j'ai un peu ralenti dans les derniers mètres. Le message aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas me battre. En finale je vais aller à fond. Ne la manquez pas, ça va être magique !', a annoncé Lyles.

Le champion olympique du 100 m, 3e de la ligne droite dimanche, y retrouvera notamment le champion olympique Letsile Tebogo. Le Botswanais s'est lui aussi qualifié sans problème en terminant deuxième (19''95) de sa demie remportée par le Jamaïcain Bryan Levell (19''78).

Jefferson-Wooden en pole

Chez les femmes, l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden, déjà sacrée sur 100 m dimanche, a logiquement remporté sa demi-finale du demi-tour de piste. Elle a pris rendez-vous pour réaliser le doublé.

La sprinteuse de 24 ans a relâché son effort à une vingtaine de mètres de l'arrivée, coupant la ligne en 22''00. 'MJW' est la grande favorite en l'absence de la championne olympique Gabby Thomas et avec le forfait de la meilleure performeuse mondiale de l'année Julien Alfred.

Le Trinidadien Keshorn Walcott, champion olympique à Londres en 2012, a quant à lui remporté le concours du lancer du javelot avec un jet mesuré à 88m16. Enfin, la médaille d'or du triple saut féminin est revenue à la Cubaine Leyanis Pérez Hernandez (14m94).

