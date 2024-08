Tebogo surprend Lyles en demi-finale du 200 m

Rien ne s'annonce facile pour Noah Lyles en finale du 200 m jeudi. Le nouveau champion olympique du 100 m a été devancé dans sa demi-finale par le Botswanais Letsile Tebogo.

L'élégant et fin athlète au maillot bleu ciel a fusé en toute décontraction en 19''96, contre 20''08 à Lyles, qui n'a pas 'déroulé' comme prévu dans les derniers décamètres mais n'a pas tremblé pour sa qualification.

C'est néanmoins sa première 'défaite' sur le demi-tour de piste depuis la finale olympique des JO de Tokyo en 2021 (3e). Depuis, Lyles avait remporté 26 courses sur sa distance préférée, dont 17 finales.

Tebogo, recordman d'Afrique en 19''50 et double médaillé aux Mondiaux, sera plus qu'un outsider en finale. Les autres prétendants au titre sont le vice-champion olympique Kenny Bednarek (USA), vainqueur de la 1re demie en 20''00, et son compatriote Erriyon Knighton, 1er de la 3e en 20''09.

/ATS