Touche illicite de Josh Liendo sur 100 m papillon?

La 4e place de Noè Ponti sur 100 m papillon aux JO de Paris pourrait avoir un goût encore plus amer pour le Tessinois.

Des images de la RSI semblent démontrer que Josh Liendo, 2e de cette course, n'a pas touché la plaque de chronométrage de manière licite à l'arrivée.

Sur les images de la RSI, Josh Liendo semble toucher la plaque en premier lieu avec sa main gauche avant de rabattre dans un deuxième temps son bras droit. Or, le règlement stipule que la plaque doit être touchée avec les deux mains en même temps, dans les virages comme à l'arrivée.

Contactée par Keystone-ATS, Swiss Aquatics a toutefois confirmé mercredi matin qu'un protêt doit être déposé en bonne et due forme 'dans les 30 minutes suivant la conclusion de la course', comme on peut le lire dans les règlements de World Aquatics. Le juge de nage n'avait en outre signalé aucune infraction à l'arrivée de la course.

Swiss Aquatics, qui précise en outre qu'aucun protêt ne peut être déposé concernant un fait de course, avait diffusé durant la nuit un communiqué après avoir pris connaissance des images. La fédération, 'en accord avec Swiss Olympic, est en train d'examiner les faits et les prochaines actions possibles', expliquait-elle alors.

/ATS