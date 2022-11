Ueli Maurer sera au Quatar pour le match Suisse-Brésil

Ueli Maurer ira à la coupe du monde de football au Quatar. C'est le seul conseiller fédéral qui a confirmé sa présence au grand raout, controversé pour des questions de respect des droits humains et du climat. La ministre des sports Viola Amherd ne s'y rendra pas.

Les Départements fédéraux des finances (DFF) et de la défense et des sports (DDPS) ont confirmé ces informations à Keystone-ATS, suite à des articles parus mardi dans les journaux alémaniques de Tamedia et de CH Media.

Pour l'instant, aucun autre ministre n'a prévu de s'y rendre, a indiqué Ursula Eggenberger, porte-parole de la Chancellerie fédérale. Cela pourrait encore changer et dépendra des agendas des conseillères et conseillers fédéraux.

Viola Amherd soutiendra l'équipe de Suisse depuis chez elle, a précisé le DDPS. Le département n'a pas précisé pourquoi la ministre des sports ne se rendait pas au Quatar.

Ueli Maurer a lui planifié un voyage de travail à la fin novembre au Proche-Orient, a dit son chef de la communication Peter Minder. En conclusion de ce déplacement, M. Maurer suivra le match Suisse-Brésil, sur invitation de la Fédération suisse de football et de la Fifa.

Echanges intenses avec le Quatar

Ueli Maurer, qui quittera le Conseil fédéral en décembre, s'est déjà rendu au Quatar en juillet 2021, puis en mars dernier. Les discussions ont alors notamment porté sur la livraison de gaz liquéfié à la Suisse, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le conseiller fédéral a aussi accueilli en septembre le ministre quatari des finances, Ali bin Ahmed Al Kuwari, pour parler de questions énergétiques.

La coupe du monde de football a lieu du 20 novembre au 18 décembre. De nombreux appels au boycott ont été lancés. En Suisse, certaines villes ne veulent pas de fan-zones sur la voie publique.

Les ONG reprochent à l'Emirat de ne pas respecter les droits humains fondamentaux, notamment ceux des femmes. La situation des travailleurs émigrés a aussi été dépeinte à de nombreuses reprises comme lamentable. Des enquêtes journalistiques ont fait état de conditions de travail proches de l'esclavage. Le Quatar a depuis promis des améliorations.

La durabilité de cette coupe du monde a également fait couler beaucoup d'encre. Le petit Etat du Golfe n'a aucune tradition footballistique et tous les stades ont dû être construits spécialement pour l'occasion. Des accusations récurrentes de corruption concernant l'attribution de cette coupe au Quatar ont également fait la une des médias depuis des années.

/ATS