Un 60 m haies de rêve pour Ehammer

Simon Ehammer a frappé fort lors de la première épreuve de la deuxième journée de l'heptathlon ...
Un 60 m haies de rêve pour Ehammer

Un 60 m haies de rêve pour Ehammer

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Simon Ehammer a frappé fort lors de la première épreuve de la deuxième journée de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Torun.

L'Appenzellois a couru le 60 m haies en 7''52, soit le meilleur temps jamais réalisé dans cette discipline lors d'un heptathlon.

Ce chrono lui rapporte 1106 points, soit plus que les 8m15 réussis vendredi à la longueur (1099). Il lui permet de reprendre le large après cinq épreuves: Simon Ehammer possède 214 points d'avance sur son dauphin américain Kyle Garland. Avec 4804 points au total, il est toujours sur les bases du record de Suisse (6506 points) et du record d'Europe de Sander Skotheim (6558).

/ATS
 

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