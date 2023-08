Un Espagnol premier champion, sur le 20 km marche

L'Espagnol Alvaro Martin, double champion d'Europe et 4e aux JO 2021, a remporté le premier titre attribué aux Championnats du monde de Budapest. Il s'est imposé sur le 20 km marche samedi matin.

A l'issue d'une course repoussée de deux heures en raison d'un orage qui a frappé la capitale hongroise, Martin (29 ans) a coupé la ligne en 1h17'32. Il a devancé le Suédois Perseus Karlström (à 7 secondes), double médaillé de bronze aux Mondiaux 2022 (20 et 35 km marche), et le Brésilien Caio Bonfim (à 15 secondes).

/ATS