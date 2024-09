Un coach licencié pour avoir encouragé un Sud-coréen aux JO

La Fédération australienne a licencié un membre de son équipe d'entraîneurs pour avoir encouragé un nageur sud-coréen aux JO de Paris. Et ceci au détriment de deux nageurs australiens.

Le coach, Michael Palfrey, avait suscité l'émoi dans son pays en soutenant ouvertement le Sud-Coréen Kim Woo-min, qu'il avait autrefois entraîné, face à ses deux rivaux australiens lors de la finale du 400 m nage libre.

'J'espère vraiment qu'il va gagner, mais surtout j'espère vraiment qu'il nagera bien', avait déclaré Palfrey, vêtu du maillot de l'équipe d'Australie, à des journalistes sud-coréens. 'Allez la Corée!' avait-il même lancé.

Tout en qualifiant ces propos d''anti-australiens', l'entraîneur en chef Rohan Taylor s'était abstenu de destituer Palfrey séance tenante, en estimant que cela aurait déstabilisé l'équipe.

Mais vendredi, la Fédération australienne (Swimming Australia) a finalement annoncé avoir 'licencié Michael Palfrey pour cause de violation de son contrat de travail'. Palfrey est l'accusé de s'être 'déconsidéré' et d'avoir 'gravement porté atteinte à sa réputation et à celle de Swimming Australia'.

Kim Woo-min avait finalement gagné la médaille de bronze du 400 m libre, derrière l'Australien Elijah Winnington, médaille d'argent. L'or était revenu à l'Allemand Lukas Maertens et l'autre Australien en lice, Samuel Short, avait fini quatrième.

/ATS