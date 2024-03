Lena Häcki-Gross a enlevé la course en ligne sur 12,5 km d'Oslo. L'Obwaldienne a cueilli en Norvège son deuxième succès sur le front de la Coupe du monde.

Décevante vendredi lors de la course individuelle, Lena Häcki-Gross a su rebondir de la plus belle des manières malgré deux erreurs au tir. Elle a devancé les Françaises Julia Simon et Lou Jeanmonnot pour remporter une victoire qui aura un prolongement particulier: une audience royale avec le prince héritier de Norvège Haakon.

/ATS