Un deuxième succès laborieux pour la France

La France a signé son deuxième succès en deux matches dans 'sa' Coupe du monde. Le XV de Fabien Galthié s'est difficilement imposé 27-12 jeudi à Lille face à l'Uruguay dans le groupe A.

Convaincants six jours plus tôt face aux 'All Blacks' en ouverture de ce Mondial (27-13), les Français ont souffert bien plus que prévu. Le premier essai de la soirée a en effet été inscrit par le centre uruguayen Nicolas Freitas, qui évolue à Vannes en... Pro D2 française.

Menée 5-3 après seulement six minutes de jeu par une équipe qui entrait en lice dans la compétition, l'équipe de France n'a pas tardé à réagir et a repris l'avantage à la 13e (10-5). L'Uruguay n'a rien lâché, recollant à 13-12 à la 53e après avoir vu un essai refusé en première période, mais la France a bien négocié les trente dernières minutes de jeu.

/ATS