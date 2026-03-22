Un nouveau titre mondial pour la Suisse

L'équipe de Suisse dames a créé la surprise en remportant le titre mondial dimanche à Calgary ...
Un nouveau titre mondial pour la Suisse

Un nouveau titre mondial pour la Suisse

Photo: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh

L'équipe de Suisse dames a créé la surprise en remportant le titre mondial dimanche à Calgary.

Le CC Grasshopper Club Zurich, composé de Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et de la skip Xenia Schwaller, a battu le Canada 7-5 en finale.

Les Suissesses poursuivent ainsi leur domination au Championnat du monde. Depuis 2012, la Suisse a remporté neuf médailles d'or, ainsi que l'argent en 2024 et 2025. Durant cette période, le titre n'est revenu que cinq fois à une autre équipe que la Suisse (le Mondial 2020 a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19).

La Suisse a ainsi remporté depuis 2012 autant de médailles d’or qu’elle n’en avait remporté auparavant dans toute l’histoire des Championnats du monde féminins. De 1979 à 2012, la Suisse avait remporté deux médailles d’or, deux d’argent et cinq de bronze chez les dames.

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour la skip Xenia Schwaller et ses équipières. La formation zurichoise disputait sa première grande compétition internationale dans l'élite après avoir créé une première surprise en battant le CC Aarau de Silvana Tirinzoni lors des récents championnats de Suisse, qualificatifs pour ce Mondial.

Une finale parfaitement maîtrisée

Battues en ouverture de ces joutes canadiennes par le Japon, les Suissesses ont remporté leurs 13 matches suivants à Calgary. Et elles ont maîtrisé leur sujet dans une finale où elles n'ont jamais été menées au score par le Canada de Kerri Einarson. Elles ont ainsi mené 2-0, 4-2, puis 6-4 après le huitième end.

Mais les Canadiennes ne sont pas parvenues à recoller une troisième fois au score. Les favorites du tournoi ont recollé à 6-5 après le neuvième end, et Xenia Schwaller a parfaitement géré le 'money time' lors de l'ultime manche: elle a scellé l'issue de cette finale avec son avant-dernière pierre, chassant les pierres canadiennes grâce à un 'take-out' parfaitement exécuté.

/ATS
 

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