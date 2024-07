Un nouvel appareil de l'EPFZ pour rendre les athlètes plus rapides

Une protection contre le vent développée par l'EPF de Zurich devrait permettre aux athlètes comme Mujinga Kambundji d'aller encore plus vite. Le dispositif, baptisé 'Airshield', permet de s'entraîner presque sans résistance à l'air.

'Il m'aide à tirer les derniers pourcentages de mon entraînement', indique Mujinga Kambundji dans une vidéo publiée par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

L''Airshield' est une protection contre le vent sur roues en plexiglas. Il est tiré devant les coureurs par un kart. Le kart est piloté par un humain, mais la vitesse est réglée automatiquement par des capteurs.

Il est ainsi possible de réaliser un nouveau type d'entraînement à la survitesse, explique dans la vidéo la professeure Melanie Zeilinger, qui a participé au développement de ce dispositif.

Selon la haute école, les athlètes atteignent ainsi, même à l'entraînement, des vitesses de compétition qui ne sont normalement possibles que grâce à un taux d'adrénaline élevé.

'Cela nous apporte énormément, à nous les athlètes, et peut aussi faire progresser l'ensemble de l'athlétisme suisse', relève Géraldine Frey, étudiante à l'EPFZ et athlète. 'Avec l'Airshield, on a un peu l'impression de voler', dit-elle.

https://www.youtube.com/watch?v=JzWbx-i8WA8

/ATS