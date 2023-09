Un nul bête pour Servette, Lausanne battu

Servette a laissé passer une belle occasion d'engranger trois points. A la Praille, les Genevois ont concédé le nul 2-2 face à Winterthour alors que le LS s'est incliné 2-1 à Lugano.

René Weiler et ses hommes peuvent maugréer. Les Grenat menaient en effet 2-1 à la 82e lorsque Stevanovic a donné un but d'avance à ses couleurs en reprenant victorieusement un centre de la tête. Seulement à la 89e, un centre relativement anodin des Zurichois a fini au fond après avoir rencontré le pied droit de Yoan Severin. Un autogoal malheureux qui empêche les Servettiens de repartir sur une note positive.

Alors après trois revers consécutifs, un point est toujours bon à prendre, mais les Genevois devaient clairement attendre plus de la réception de Winterthour. Mais en n'arrivant pas à inscrire le 3-1, les hommes de René Weiler se sont exposés à ce possible retour des Zurichois. Ce nul n'arrange pas les Grenat, toujours 8es à quatre longueurs d'Yverdon.

Lausanne s'incline

Le mieux aperçu contre Zurich n'aura été qu'une petite éclaircie dans le ciel bleu et blanc. Au Cornaredo, le LS a subi sa cinquième défaite en huit matches. A la 34e, c'est Zan Celar qui a surpris la défense centrale vaudoise et le gardien Letica, mal sorti en la circonstance.

Le LS est pourtant parvenu à égaliser. Mais de manière très bizarre. Un but gag qui doit beaucoup au pressing lausannois. A la 48e, les Vaudois ont poussé les Bianconeri dans leurs derniers retranchements et le gardien Saipi a fini par dégager le ballon sur Alvyn Sanches. Le milieu de terrain a ainsi sans le vouloir envoyé le ballon au fond des filets.

Malheureusement, les joueurs de Ludovic Magnin ne sont pas parvenus à capitaliser sur cette réussite. Le LS a petit à petit laissé les Luganais trouvé leurs marques et ces derniers ont logiquement repris l'avantage à la 74e lorsque Yanis Cimignani a pu délicatement brosser la balle de son pied gauche pour l'expédier hors de portée du gardien Letica. Et derrière, les Lausannois ont été plus proches d'encaisser le 3-1 que de parvenir à égaliser.

Dans le troisième match (au sommet) de la soirée, St-Gall a réussi à se défaire d'YB 2-1. Dans leur stade, les joueurs de Peter Zeidler ont renversé la vapeur alors qu'ils étaient menés 1-0 à la 69e sur une magnifique réussite d'Elia.

Mais Schubert à la 72e et Stevanovic trois minutes plus tard ont pu offrir la victoire à des Brodeurs qui grimpent à la deuxième place du classement.

/ATS