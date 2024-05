Un premier Majeur pour Schauffele

Xander Schauffele a remporté dimanche à Louisville la 106e édition du PGA Championship.

L'Américain s'est ainsi offert son premier Majeur en terminant sa semaine à 263 coups (21 sous le par), soit le score le plus bas de l'histoire des tournois du Grand Chelem.

No 3 mondial et champion olympique en titre, Xander Schauffele a signé une belle carte de 65 au quatrième et dernier tour (-6). Il a scellé sa victoire grâce à un birdie à l'ultime trou, lui donnant un coup d'avance sur son compatriote Bryson DeChambeau, qui l'avait rejoint en tête.

'J'étais un peu ému après le putt' final, a déclaré Schauffele, qui soulève ainsi sur le parcours exigeant de Valhalla son premier trophée sur le circuit professionnel nord-américain depuis juillet 2022. L'Américain de 30 ans avait jusqu'à son sacre à Louisville terminé 12 fois dans le top 10 de Majeurs sans en remporter aucun.

'Cela faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Je me suis répété toute la semaine qu'il fallait que je reste concentré. J'ai eu du mal aujourd'hui, mais j'ai essayé toute la journée de me concentrer sur ce que j'essayais de faire', a-t-il résumé. 'Je ne voulais vraiment pas me retrouver en play-off contre Bryson. Je me suis donc dit que c'était ma chance et que je devais la saisir.'

'Mérité'

Un peu plus tôt, dans une fin de tournoi à haute intensité, Bryson DeChambeau, vainqueur de l'US Open 2020, avait aussi signé un birdie au 18e trou pour venir égaler Schauffele en tête. Il en est finalement resté à 20 coups sous le par, devant le Norvégien Viktor Hovland (-18), deuxième du PGA Championship l'an dernier.

Bryson DeChambeau, joueur du LIV, circuit dissident du PGA financé par l'Arabie Saoudite, s'est dit 'fier de Xander (Schauffele), qui a enfin réussi à faire le travail'. 'C'est un golfeur extraordinaire et un champion majeur', a-t-il salué.

'De mon côté, je suis déçu', a-t-il ajouté. 'J'ai bien joué. J'ai réalisé un score de 20 sous le par dans un championnat majeur. Je suis fier de moi pour la façon dont j'ai géré l'adversité. C'est vraiment décevant, mais cela me donne beaucoup d'élan pour les autres Majeurs'.

