Un programme réduit à deux jours à Philadelphia

Le nouveau circuit de meetings Grand Slam Track réduit la durée de sa prochaine compétition à Philadelphie à deux jours, au lieu de trois. Deux courses sont supprimées, ont précisé les organisateurs.

Après deux compétitions à Kingston en avril puis Miami début mai, Grand Slam Track s'installe à Philadelphie les 31 mai et 1er juin, en supprimant le vendredi 30 mai pour condenser son programme sur le week-end.

'Nous avons toujours dit que nous voulons écouter les fans, les athlètes et les entraîneurs (...) nous voulons être la ligue la plus flexible, adaptable et dédiée aux fans dans le monde du sport, et nous pensons que ces changements vont améliorer l'expérience Grand Slam Track pour tous', explique le créateur Michael Johnson, ex-légende de la piste, dans un communiqué.

Grand Slam Track propose à douze groupes de huit athlètes deux courses, pour un classement cumulé qui offre notamment 100'000 dollars au vainqueur, la compétition ayant pour ambition de dépoussiérer l'athlétisme. Les groupes 'longue distance' hommes et femmes ne disputeront plus qu'une seule course, un 3000 m, pour une prime réduite à 50'000 dollars.

L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, l'une des têtes d'affiche de la compétition double championne olympique du 400 m haies, a décidé d'intégrer le groupe des 'haies hautes' à Philadelphie, et s'alignera donc sur un 100 m haies et un 100 m. Elle aura notamment pour adversaire la Bernoise Ditaji Kambundji, première représentante de l'athlétisme suisse à être invitée sur le Grand Slam Track.

