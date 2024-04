Un trio européen s'impose, la Team Gruyère troisième

La Patrouille des Glaciers, réduite cette année à son petit parcours, a vu la victoire d'un trio européen. Meilleure formation helvétique, la Team Gruyère a terminé 3e.

Ce sont des Autrichiens, Andreas Mayer, Niels Oberauer et Johannes Lohfeyer, qui ont pourtant franchi la ligne d'arrivée en premier, après 3h21'47 d'efforts. Mais il s'étaient élancés à 4h30, et ont finalement été battus par l'Andorran Oriol Olm Rouppert, l'Allemand Finn Hösch et le Norvégien Erik Kärvatn (3h14'23), tous nés en 2003.

L'équipe gagnante de cette PdG 2024 est partie d'Arolla à 6h30. Nommée 'Young Guns', elle affiche pourtant une moyenne d'âge supérieure à celle de la Team Gruyère, 3e à l'arrivée à Verbier après un parcours de 28 km. Yann Livasch (2004), Lucas Pasquier (2004) et Mathieu Pharisa (2005) ont concédé 20'30'' aux vainqueurs.

Meilleure équipe féminine, la Swiss Women Team 2 a échoué au pied du podium 'scratch'. Caroline Ulrich, Thibe Deseyn et Alessandra Schmid ont pris la 4e place, à 6'59'' de la Team Gruyère. Les deux Vaudoises et la Haut-Valaisanne ont néanmoins manqué leur objectif, à savoir le record dames sur le petit parcours (3h32'07).

