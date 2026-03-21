Une 36e victoire pour Fanny Smith

Pour son retour en Coupe du monde, Fanny Smith a enlevé son 36e succès à Craigleith au Canada. Il s'agit toutefois de sa première victoire de la saison.

En finale, la Vaudoise n’a pas pris un bon départ, mais elle a remonté progressivement et est parvenue à rattraper la Canadienne Hannah Schmidt sur une piste bien plus difficile que celle de Livigno aux JO. L’Italienne Jole Galli a pris la troisième place, tandis que Saskja Lack, 4e, a manqué de peu son cinquième podium en carrière.

La Villardoue de 33 ans, qui a fait face à plusieurs blessures cette saison, avait pris une pause après son argent olympique à Livigno et avait déclaré forfait pour la course de Montafon. Elle est revenue au Canada sur un parcours où elle conserve de bons souvenirs avec trois victoires et une 4e place en quatre participations. Elle a signé son 89e podium en Coupe du monde.

Smith a profité également de l’absence de la leader de la Coupe du monde Sandra Näslund. La Suédoise, qui avait déjà remporté huit succès cette saison, a été éliminée en qualification.

Chez les messieurs, le succès est revenu au Français Youri Duplessis‐Kergomard. Ryan Regez a été le meilleur Suisse avec une 6e place.

Dimanche, de nouvelles épreuves sont au programme.

/ATS