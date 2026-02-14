Une autre victoire contre le Canada

Journée renversante pour les curleuses du CC Aarau. Après une défaite 7-5 inattendue face au ...
Une autre victoire contre le Canada

Une autre victoire contre le Canada

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Journée renversante pour les curleuses du CC Aarau. Après une défaite 7-5 inattendue face au Japon le matin, elles ont battu le Canada 7-6 après un scénario improbable.

Face à des Canadiennes qui sont leurs 'bêtes noires', les Suissesses ont été menées 4-0 après le troisième end avant de réussir une très belle remontada. La skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont réussi un coup de quatre au 7e end pour prendre le lead (6-5). Elles devaient ensuite exploiter l'avantage de la dernière pierre pour rafler la mise dans l'end supplémentaire et pour cueillir leur troisième succès en quatre matches dans ce tournoi.

/ATS
 

