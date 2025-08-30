Une délégation de 31 athlètes

Swiss Athletics a sélectionné 31 athlètes pour les Championnats du monde qui se dérouleront ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Swiss Athletics a sélectionné 31 athlètes pour les Championnats du monde qui se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Il y a 22 femmes et 9 hommes.

L'équipe de Suisse est légèrement moins conséquente qu'en 2023 à Budapest, où 37 participants (dont quatre relais) étaient présents, écrit Swiss Athletics dans un communiqué.

Le 800 m et le saut à la perche féminin sont les seules disciplines dans lesquelles la Suisse aligne trois athlètes. Après qu'Audrey Werro a obtenu jeudi une wild-card pour les Championnats du monde en tant que vainqueur de la Diamond League, il aurait même été possible d'aligner une quatrième coureuse sur 800 m. Mais Valentina Rosamilia et Rachel Klopfenstein, qui étaient en lice pour cette quatrième place, ont toutes deux renoncé à participer aux Championnats du monde pour des raisons de santé.

Pour la plupart des athlètes, la phase finale de préparation aux Championnats du monde se déroulera à Tsukuba, où l'équipe de Suisse s'était déjà préparée pour les JO de Tokyo en 2021.

/ATS
 

