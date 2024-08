Une nouvelle démonstration du maître de la perche

Sans surprise, Armand Duplantis a remporté le concours de la perche d’Athletissima. Sur la Place de la Navigation, le champion olympique a passé 6m15.

La question n’était pas de savoir si Armand Duplantis allait s’imposer, mais comment il allait le faire et de quelle hauteur il aurait besoin pour éteindre la concurrence. Eh bien à 6 mètres, le Suédois d’origine américaine n’a plus eu d’adversaire.

Détenteur du record du meeting, et du record du monde bien évidemment, “Mondo” a demandé une barre à 6m15. Et à son dernier essai, l’extraterrestre scandinave est allé décrocher cette hauteur pour le plus grand plaisir des milliers de fans venus pour lui.

Le dernier à se battre avec la star de l’athlétisme fut l’Américain Sam Kendricks qui a passé 5m92 avant de se heurter à cette hauteur mythique des 6 mètres qu’il a pourtant déjà effacée dans sa carrière.

Derrière les deux hommes, on retrouve trois athlètes à égalité à 5m82: le Norvégien Sondre Guttormsen, l’Australien Kurtis Marschall et le Philippin Ernest Obiena.

A noter encore la 11e place de Valentin Imsand. Le jeune Valaisan a franchi 5m35, puis a manqué ses trois tentatives à 5m52.

/ATS