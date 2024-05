Une victoire et un superbe chrono pour Ditaji Kambundji

Les Suisses ont brillé au meeting Diamond League de Doha. Ditaji Kambundji a enlevé le 100 m haies. Plus tôt dans la journée, Simon Ehammer avait pris la troisième place à la longueur.

Après deux sorties encourageantes en Chine, Ditaji Kambundji a élevé le curseur au Qatar. La Bernoise s’est imposée en 12’’49, à 2 centièmes seulement de son record de Suisse. Elle a porté son effort sur la fin de course pour devancer l’Américaine Tonea Marshall et la Polonaise Pia Skrzyszowska, la Championne d’Europe en titre, de 2 et de 4 centièmes.

Avec cette victoire, Ditaji Kambundji est devenue la sixième athlète suisse à s’imposer en Diamond League après Nicole Büchler, Lea Sprunger, Ajla Del Ponte, sa sœur aînée Mujinga et Simon Ehammer.

/ATS