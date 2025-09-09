VTT à Champéry: les deux blessées sont rentrées chez elles

Les deux spectatrices blessées à Champéry dimanche à l’occasion de la descente masculine des ...
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Les deux spectatrices blessées à Champéry dimanche à l’occasion de la descente masculine des Mondiaux de VTT ont pu quitter l'hôpital. Elles ne souffraient que de blessures légères.

Parmi les premiers concurrents à s'élancer sur la piste de descente chablaisienne, le Vénézuélien Antony Ruiz avait perdu la maîtrise de son VTT et avait fini sa course dans le public, fauchant deux spectatrices.

Héliportées à l'hôpital, une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans 'n'ont souffert que de blessures légères', précise mercredi la police cantonale valaisanne. Leur pronostic vital n'a jamais été engagé. Elles ont toutes les deux pu rentrer à la maison.

/ATS
 

