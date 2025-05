Vegas garde les commandes du PGA Championship

Leader à l'issue du 1er tour, Jhonattan Vegas a conservé la tête du PGA Championship, deuxième Majeur de la saison, après la 2e journée vendredi à Charlotte.

Le Vénézuélien possédait deux coups d'avance sur un trio de poursuivants.

Jhonattan Vegas (40 ans, 70e mondial) aurait pourtant pu bénéficier d'une marge plus confortable avant d'aborder les deux derniers tours sur le difficile parcours de Quail Hollow. Mais il a commis un double bogey sur le trou no 18 pour rendre une carte de 70 (-1) sur la journée (-8 au total).

'Ce n'est jamais facile d'avoir l'occasion de prendre la tête ou de rester en tête dans un Major. Je suis donc fier d'avoir réussi un bon parcours' vendredi, s'est tout de même réjoui le Vénézuélien, auteur de quatre birdies dans un 2e tour qu'il n'avait pourtant pas démarré de la meilleure des manières (bogey sur le no 2).

Vegas comptait vendredi soir 2 coups d'avance sur le Britannique Matt Fitzpatrick, le Français Matthieu Pavon et le Sud-Coréen Kim Si Woo, lequel a réussi un coup en un vendredi sur le plus long par 3 du parcours. Le no 1 mondial Scottie Scheffler pointait quant à lui au 5e rang, à 3 coups de la tête.

Les deux autres favoris, le tenant du titre Xander Schauffele et le vainqueur du récent Masters Rory McIlroy, n'ont quant à eux pas relevé la tête après un 1er tour déjà compliqué. Le Nord-Irlandais et l'Américain, à égalité au 62e rang à 1 coup au-dessus du par, ont passé de justesse le 'cut'.

