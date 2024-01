Victoire suisse en Coupe du monde dames à Anterselva

Lena Häcki-Gross a fêté son premier succès en Coupe du monde. L'Obwaldienne a gagné l'épreuve individuelle à Anterselva. C'est la deuxième Suissesse après Selina Gasparin à s'imposer à ce niveau.

A 28 ans, Lena Häcki-Gross a réussi la course de sa vie en Italie. Elle a réussi un 20/20 au stand de tir et a été l'une des meilleures sur les skis. Jusqu'ici, elle comptait deux podiums en Coupe du monde en poursuite, une 2e place à Hochfilzen il y a six semaines et une 3e au Grand-Bornand il y a quatre ans.

Selina Gasparin avait apporté les premières victoires suisses en biathlon il y a une dizaine d'années. La Grisonne désormais retraitée avait remporté deux sprints en huit jours, au Grand-Bornand et à Hochfilzen.

/ATS